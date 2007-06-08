В Германии антиглобалисты заявляют о себе с земли и с воздуха и моря

Немецкая полиция задержала двух активистов экологического движения "Гринпис", которые на воздушном шаре попытались достичь места проведения саммита.Три полицейских вертолета окружили летательный аппарат и вынудили его приземлиться. А накануне двум лодкам с активистами того же движения удалось прорвать заграждения на море, однако они были остановлены службами безопасности. Напомним, сегодня в Германии завершается саммит "Большой восьмерки".