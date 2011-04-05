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В Гаити президентом стал певец

05 апреля 2011 10:00
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Подведены предварительные итоги выборов президента Гаити. Главой государства избран 50-летний популярный певец и музыкант Мишель Мартелли.

Во втором туре выборов они набрал около 68% голосов. Его соперница, супруга одного из бывших президентов Гаити, получила лишь 32.

Обозреватели отмечают, что у Мартелли нет опыта работы в государственных и иных управленческих структурах. И его срок на посту президента придется на весьма сложное для Гаити время.

Страна все еще не может оправиться от катастрофического землетрясения, которое произошло в январе 2010. Тогда погибли более 200 тысяч человек, полтора миллиона гаитян остались без крова, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Новое землетрясение на Гаити

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