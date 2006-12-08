В Гааге будут утверждены окончательные сроки уничтожения запасов химического оружия в мире

В Королевстве Нидерландов проходит 11-я сессия Конференции стран-участниц Конвенции о запрещении химического оружия. В ее работе принимает участие делегация Беларуси во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом нашей страны в Нидерландах, Постоянным представителем при Организации по запрещению химического оружия Владимиром Герасимовичем.

В повестке дня - подведение итогов осуществления конвенции за 2006 год, а также утверждение программы и бюджета организации на 2007-й.

"Будет рассмотрен ход реализации программы по обеспечению универсального характера конвенции и развитию международного сотрудничества в мирных целях области химической деятельности. В рамках сессии белорусская делегация уже провела ряд консультаций с представителями секретариата ОЗХО по различным аспектам участия Беларуси в деятельности организации", - сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Андрей Попов.

Наша страна не имеет запасов химического оружия и объектов по его производству. Основная задача - контроль за предприятиями химической промышленности с тем, чтобы гарантировать деятельность, не противоречащую положениям конвенции. Беларусь входит в число государств мира, предпринявших на национальном уровне наиболее эффективные меры по выполнению документа.