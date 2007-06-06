В Финляндии собрались пограничники Беларуси и стран Балтийского моря

Делегация Беларуси примет участие в работе Совета глав погранведомств стран Балтийского моря. Юбилейное 10-е заседание пройдет 6 июня в финском городе Турку. Участники намерены подвести итоги, определить направления дальнейшей работы Совета, а также рассмотреть предложения по активизации сотрудничества в сфере борьбы с различными видами трансграничной преступности в Балтийском регионе. Кроме того, участники ознакомятся с информацией о роли погранвойск Беларуси в охране общей границы с Евросоюзом и деятельностью белорусских пограничников в борьбе с незаконной миграцией и терроризмом.