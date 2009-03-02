В Европе может возникнуть "железный занавес" между бедными и богатыми странами

С таким предупреждением выступили ряд государств Центральной и Восточной Европы. Из-за мирового финансового кризиса работу там могут потерять 5 миллионов человек.Спасут ситуацию только экстренные зарубежные кредиты. Накануне безрезультатно завершился внеочередной саммит в Брюсселе. Страны ЕС отказались предоставить государствам Восточной Европы помощь в размере ста девяноста миллиардов евро. По словам канцлера Германии – Ангелы Меркель неразумно помогать всем нуждающимся единым пакетом.