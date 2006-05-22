В Эстонии проходят митинги в защиту памятника советскому Воину-освободителю

Памятник советскому Воину-освободителю, установленный в центре Таллинна, стал причиной серьезного конфликта: уже вторую неделю на площади Тынисмяги, где возвышается "бронзовый солдат" (так его называют в республике), бушуют митинги.

Обстановка накалилась до такой степени, что в период с 8 по 10 мая памятник был взят под охрану. В минувшие выходные монумент вновь был измазан краской. К чести местных властей, они не идут на поводу у радикальных движений, требующих демонтировать монумент. На своем последнем митинге, состоявшемся 21 мая, эстонские националисты выступили с еще одной идеей: поставить рядом с Воином-освободителем памятник легионеру СС.

Как сообщают информагентства, для того чтобы защитить "бронзового солдата", сегодня на Тынисмяги собрались представители антифашистского движения.

По мнению министра внутренних дел республики Калле Лаанета, проблема требует скорейшего решения, так как для поддержания порядка у памятника приходится привлекать значительные силы полиции. Участникам конфликта предлагается выработать общее решение о дальнейшей судьбе монумента, однако местные аналитики высказывают большие сомнения, что это удастся сделать.