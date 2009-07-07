В Эстонии появится посольство Беларуси

Открытие запланировано на осень 2009 года.

К октябрю начнет действовать и эстонское дипломатическое представительство. Об этом сообщил сегодня в Палате представителей Национального собрания Беларуси руководитель депутатской группы по парламентским связям с Беларусью Государственного собрания Эстонии Владимир Вельман.

Эстонская парламентская делегация находится с визитом в Минске. Как отметили гости, между Беларусью и Эстонией значительно улучшились отношения на официальном уровне. И это логичное продолжение общих европейских тенденций, в которые активно включается Беларусь.

Между странами — взаимная заинтересованность в укреплении сотрудничества. В последнее время эстонской стороной сделан ряд конкретных шагов, создающих предпосылки для активизации политического диалога.

На осень 2009 года запланирован визит в Минск министра иностранных дел Эстонии.