В Эстонии не утихают страсти вокруг советских памятников

Президент Тоомас Хендрик Ильвес отказался вводить в действие принятый парламентом закон о сносе запрещенных сооружений. Законопроект предписывает правительству перенос в течение 30 дней памятника Воину-освободителю из центра Таллина. По оценке президента, закон не соответствует Конституции страны по ряду статей, прежде всего касающихся принципа разделения властей. Глава государства намерен изложить обстоятельное обоснование своего решения после того, как получит текст принятого закона, завизированный спикером парламента. Тем временем Россия предупреждает Эстонию о негативных последствиях принятия законопроектов о сносе памятника в Таллине и объявлении траура в день освобождения города от фашистов.