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В Ереване Александр Лукашенко провел переговоры с Президентом Армении Сержем Саргсяном

13 марта 2009 18:13
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В центре внимания Глав двух государств были актуальные вопросы развития отношений между странами, и, прежде всего, развитие торгово-экономического сотрудничества с учетом влияния мирового финансово кризиса. Кроме того, Президенты Беларуси и Армении обсудили вопросы взаимодействия стран в рамках интеграционных объединений на постсоветском пространстве. Особое внимание в ходе переговоров было уделено укреплению межрегиональных связей и сотрудничеству в энергетической сфере. Президент Серж Саргсян отметил, что его страна рассчитывает, на активное участие Беларуси в реализации ряда государственных программ по развитию экономики Армении, а именно в налаживании промышленной кооперации и развитии туризма.

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