В экономике Беларуси не будет допущено никаких обвалов

Такое мнение высказал сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Геннадием Селезневым.

За время беседы обсуждался широкий спектр вопросов белорусско-российских отношений. В частности, об экономическом развитии Беларуси в условиях выделения дополнительных средств на оплату энергоресурсов. В этой связи Президент отметил: "Ситуация в республике нормальная, идет активный поиск путей снижения энергозатрат в экономике". При этом опора - на собственные силы.

Речь шла и о ситуации в России: о назначении нового правительства и премьер-министра Владимира Зубкова. Александр Лукашенко в очередной раз подчеркнул заинтересованность Беларуси в построении Союзного государства. Определенные сложности во взаимоотношениях двух стран глава государства считает проблемами временного характера. В свою очередь Геннадий Селезнев высказал надежду, что с приходом Владимира Зубкова развитие Союзного государства получит новый толчок в развитии.

После встречи с Президентом Беларуси, Геннадий Селезнев принял участие в заседании комиссии Союзного государства по вопросам развития единого информационного пространства.