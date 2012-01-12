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В Египте завершились растянувшиеся на полтора месяца парламентские выборы

12 января 2012 07:20
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В ряде провинций закрылись избирательные участки, где в течение двух дней проходили довыборы по одномандатным округам.

Большинство мест в парламенте теперь принадлежит исламистам. Но если победа Партии свободы и справедливости «Братьев-мусульман» не стала большой сенсацией, то успешное прохождение в парламент салафитов было неожиданным.

В общей сложности партии исламского толка займут две трети кресел в парламенте. На первое заседание депутаты соберутся 23 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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