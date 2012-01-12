В Египте завершились растянувшиеся на полтора месяца парламентские выборы

В ряде провинций закрылись избирательные участки, где в течение двух дней проходили довыборы по одномандатным округам.



Большинство мест в парламенте теперь принадлежит исламистам. Но если победа Партии свободы и справедливости «Братьев-мусульман» не стала большой сенсацией, то успешное прохождение в парламент салафитов было неожиданным.



В общей сложности партии исламского толка займут две трети кресел в парламенте. На первое заседание депутаты соберутся 23 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.