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В Египте набирает силу забастовочное движение, которое обходится государству в 300 миллионов долларов ежедневно

17 февраля 2011 14:12
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После политических потрясений страну снова парализовали массовые стачки.

Тысячи граждан, игнорируя запрет военных на проведение митингов, не вышли сегодня на работу. Бастуют транспортники, служащие банков. Встала легкая промышленность. Поддержали забастовку журналисты и национальный авиаперевозчик.

Аналитики опасаются, что это окончательно подорвёт и без того шаткое экономическое положение северо-африканской страны. Ежедневно прямые потери от забастовок обходятся государству в 300 миллионов долларов. И это вдобавок к уже безнадежно потерянным за время антиправительственных выступлений 6 миллиардам долларов.

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