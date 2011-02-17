В Египте набирает силу забастовочное движение, которое обходится государству в 300 миллионов долларов ежедневно

Тысячи граждан, игнорируя запрет военных на проведение митингов, не вышли сегодня на работу. Бастуют транспортники, служащие банков. Встала легкая промышленность. Поддержали забастовку журналисты и национальный авиаперевозчик.
Аналитики опасаются, что это окончательно подорвёт и без того шаткое экономическое положение северо-африканской страны. Ежедневно прямые потери от забастовок обходятся государству в 300 миллионов долларов. И это вдобавок к уже безнадежно потерянным за время антиправительственных выступлений 6 миллиардам долларов.