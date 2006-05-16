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В Дублине проходит сессия Совета министров Европейской конференции министров транспорта

16 мая 2006 11:21
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В сессии принимает участие и Белорусская сторона. В повестке форума - широкий спектр основных проблем транспортной политики на национальном уровне. Участники встречи рассмотрят вопросы, касающиеся безопасности дорожного движения, городских пассажирских перевозок и уменьшения выбросов углекислого газа транспортными средствами. Кроме того, планируется рассмотреть вопросы организации движения и финансирования городского пассажирского транспорта, работы внутреннего водного транспорта и защиты окружающей среды. На сессии также пойдет речь о системе многосторонних квот на 2007-2009 годы и упрощении процедуры получения виз профессиональными водителями. В настоящее время Европейская конференция министров транспорта объединяет 42 государства Европы. Беларусь стала ее полноправным членом в 1996 году.

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