В Дублине проходит сессия Совета министров Европейской конференции министров транспорта

В сессии принимает участие и Белорусская сторона. В повестке форума - широкий спектр основных проблем транспортной политики на национальном уровне. Участники встречи рассмотрят вопросы, касающиеся безопасности дорожного движения, городских пассажирских перевозок и уменьшения выбросов углекислого газа транспортными средствами. Кроме того, планируется рассмотреть вопросы организации движения и финансирования городского пассажирского транспорта, работы внутреннего водного транспорта и защиты окружающей среды. На сессии также пойдет речь о системе многосторонних квот на 2007-2009 годы и упрощении процедуры получения виз профессиональными водителями. В настоящее время Европейская конференция министров транспорта объединяет 42 государства Европы. Беларусь стала ее полноправным членом в 1996 году.