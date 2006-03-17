В досрочном голосовании по выборам президента Беларуси за четыре дня приняли участие 20% избирателей

Досрочное голосование по выборам президента Беларуси завершается 18 марта.Избирательные участки в этот день работают с 10 до 14 и с 16 до 19 часов. В течение четырех дней - с 14 по 17 марта - в голосовании приняли участие 20% избирателей. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина на встрече с международными наблюдателями. Глава Центральной комиссии напомнила, что всего в Беларуси сформировано 6 тыс. 585 избирательных участков и 41 - за рубежом. В списках граждан республики, обладающих избирательным правом, насчитывается около 7 млн. 20 тыс. человек. 19 марта избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов без перерыва.