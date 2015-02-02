В Донецке 2 февраля в жилых районах погибли мирные жители из-за обстрелов

Новости Украины. В Донецке продолжаются интенсивные обстрелы жилых районов. Больше всего пострадала центральная часть города. По разным данным погибли 12 мирных жителей и еще шесть военных.

Ответственность за столь ожесточенные артиллерийские канонады каждая из сторон перекладывает друг на друга.

На линии огня оказалась и больница Донецка. Здание находится в критическом состоянии и еще одного обстрела попросту не выдержит.

Не менее горячей точкой на карте Донбасса остается село Дебальцево. Там продолжаются интенсивные бои. Силы «народного ополчения» сжимают котел. В окружении армии самопровозглашенных республик находятся примерно восемь тысяч украинских военных.

Кроме этого, ополченцы сообщили, что сбили самолет национальной армии Украины. Однако в Министерстве обороны страны эту информацию поспешили опровергнуть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.