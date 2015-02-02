Прямой эфир

В Донецке 2 февраля в жилых районах погибли мирные жители из-за обстрелов

02 февраля 2015 14:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. В Донецке продолжаются интенсивные обстрелы жилых районов. Больше всего пострадала центральная часть города. По разным данным погибли 12 мирных жителей и еще шесть военных.

Ответственность за столь ожесточенные артиллерийские канонады каждая из сторон перекладывает друг на друга.

На линии огня оказалась и больница Донецка. Здание находится в критическом состоянии и еще одного обстрела попросту не выдержит.

Не менее горячей точкой на карте Донбасса остается село Дебальцево. Там продолжаются интенсивные бои. Силы «народного ополчения» сжимают котел. В окружении армии самопровозглашенных  республик находятся примерно восемь тысяч украинских военных.

Кроме этого, ополченцы сообщили, что сбили самолет национальной армии Украины. Однако в Министерстве обороны страны эту информацию поспешили опровергнуть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко ответил на вопрос корреспондента СТВ о кадровых перестановках в руководстве страны
02 февраля 2015 14:13

Александр Лукашенко ответил на вопрос корреспондента СТВ о кадровых перестановках в руководстве страны

Эстафета в честь 70-летия Победы в Бресте: пограничники стран СНГ провезут штандарт и эстафетный кубок по территории 9 государств, преодолев более 60 000 км
02 февраля 2015 11:37

Эстафета в честь 70-летия Победы в Бресте: пограничники стран СНГ провезут штандарт и эстафетный кубок по территории 9 государств, преодолев более 60 000 км

ОБСЕ: Минские сентябрьские документы по Украине продолжают быть незаменимой основой мирного урегулирования
01 февраля 2015 13:28

ОБСЕ: Минские сентябрьские документы по Украине продолжают быть незаменимой основой мирного урегулирования