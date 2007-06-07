В Доме правительства решали судьбу именных приватизационных чеков

Палата представителей отклонила поправки к закону об именных приватизационных чеках.

Согласно представленному документу, срок действия этих ценных бумаг продлевался как минимум до конца 2009 года. А выплату последующих компенсаций за неиспользованные чеки планировалось отменить.

После полуторачасовых дебатов депутаты отклонили данный законопроект. Причем за это решение проголосовали три четверти народных избранников. В правительстве рассчитывают продлить срок действия чеков еще на три года. По подсчетам на руках у населения остается около 183 миллионов так называемых ваучеров. А правом участия в приватизации госсобственности еще не воспользовались более двух миллионов белорусов.

К списку акционерных обществ, которые предлагают свои акции, в ближайшее время будет добавлено еще 30. В свою очередь, специалисты утверждают, что для нормального развития экономики, в Беларуси чековую приватизацию необходимо завершить.