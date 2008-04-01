В Доме правительства пройдут переговоры с официальной делегацией Хабаровского края

Стороны намерены обсудить планы по развитию торгово-экономического сотрудничества. Накануне гости посетили столичное предприятие "Амкодор", где договорились о проведении тендера на закупку лесной техники. На Дальнем Востоке также заинтересованы в импорте коммунальной техники, продукции легкой промышленности, в том числе обуви, продуктов питания. Планируется, что хабаровчане побывают также на Минском тракторном заводе и предприятии "Могилевлифтмаш".