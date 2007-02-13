В дипломатических отношениях стран важны понятия "мир" и "добро"

Президенту Беларуси вручили верительные грамоты дипломаты из Франции, Литвы, Республики Бенин, Экваториальной Гвинеи, Греции, Египта, Королевства Испании и Республики Сьерра-Леоне.

Восемь дипломатов (двое из них - представительницы слабого пола) с 13 февраля приступают к исполнению своих обязанностей Чрезвычайных и Полномочных Послов. Большинство из них будут осуществлять деятельность по совместительству: в России и в Беларуси. Глава государства подтвердил готовность Беларуси к взаимовыгодному сотрудничеству с Европой.

Обращаясь к иностранному дипкорпусу в ходе церемонии, Александр Лукашенко подчеркнул: в развитии двустороннего сотрудничества необходимо находить точки соприкосновения и на этой основе выстраивать двусторонние связи. В дипломатических отношениях стран, считает Президент Беларуси, сегодня важны такие понятия как мир и добро.

Беларусь и Испания должны сосредоточить усилия на развитии и диверсификации взаимной торговли. Такое мнение высказал Президент, принимая верительные грамоты Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Испания в России и Беларуси по совместительству - Франсиско Хавьера Кавенгта. Обращаясь же к госпоже Мирей Мюссо - послу Французской Республики - и принимая её верительные грамоты, Александр Лукашенко подчеркнул: Франция могла бы занять взвешенную позицию при проведении всестороннего диалога между Беларусью и Европейским союзом.

Наша страна готова строить с Литвой самые теплые, добрые отношения во всех сферах. Об этом заявил глава государства, принимая верительные грамоты Посла, представляющего Литву в Беларуси, Эдминаса Багдонаса.