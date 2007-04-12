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В деятельности ОДКБ не хватает "парламентской составляющей"

12 апреля 2007 08:09
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Об этом заявил Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа 11 апреля на встрече с белорусскими парламентариями.

По его словам, необходимо проанализировать национальные законодательства всех стран в сфере безопасности, борьбы с терроризмом, незаконного оборота наркотиков, противодействия чрезвычайным ситуациям, военной составляющей. Это позволит найти расхождения и отличия, которые не позволяют идти дальше.

Большой проблемой на сегодняшний день в рамках ОДКБ Николай Бордюжа  назвал адаптацию подписанных международных соглашений национальному законодательству. Проверка показала,  что некоторые из них - уже подписанные и ратифицированные - не нашли дальнейшего продолжения в  распорядительной деятельности исполнительной власти. Представители ОДКБ изучают реализацию соглашений, подписанных белорусской стороной. В перечне - 28 документов. После изучения дел по данному вопросу во всех государствах-членах ОДКБ результаты данного мониторинга представят президентам на заседании Совета коллективной безопасности.

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