В день Знаний - рабочая поездка по Минскому региону

К началу учебного года в стране завершено строительство и реконструкция 11 объектов образования, среди которых - 8 школ.

На торжественном открытии одной из них, в деревне Озерцо Минского района, сегодня побывал глава государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что новостройки, подобные этой - яркий пример успешного воплощения в жизнь Государственной программы возрождения и развития села.

Этого дня в Озерцах ждали не один год. Поселок не маленький - больше 1000 населения, молодежи много. Добротная школа нужна как воздух. Ее строительство начали еще в 1990 году. Правда, из-за сложностей с финансированием вскоре работы свернули. Возведение школы возобновили лишь два года назад, когда объект был включен в Государственную инвестиционную программу.

В новой школе - ставка на здоровье и развитие личности. В учебном заведении с физкультурно-эстетическим уклоном в этом году будут заниматься более 200 ребят. Правда, возможности школы больше - поселок растет.

С первого класса здесь английский язык на повышенном уровне. А компьютер - не роскошь, а всего лишь средство обучения. Все возможности и для занятий спортом - площадки для игр волейбол, баскетбол, ручной мяч и собственный стадион, который зимой можно использовать как хоккейное поле с конькобежной дорожкой.

В спортивном зале Александр Лукашенко задержался. Главу государства интересует все, что касается физкультуры и здорового образа жизни. Соответственно и подарок от Президента - футбольные и баскетбольные мячи и другой спортинвентарь. Главное требование - школа должна по максимуму использовать свой потенциал, став культурным и спортивным центром всего поселка.

О том, что это сельская школа, говорит лишь компактность здания - всего два этажа бывшего долгостроя. Все остальное - как в городе: оборудовано по последнему слову техники и технологии образования. И дело здесь не только в том, что уровень диктует двухмиллионный Минск, который отсюда всего в 3 километрах. Школа в Озерцах - сегодня эталон сельского учреждения образования.



После посещения школы - общение с аграриями. Президент Александр Лукашенко побывал сегодня также в агрокомбинате Ждановичи, где специалисты продемонстрировали энергетические технологии в тепличном хозяйстве.

