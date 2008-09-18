В ЦИК заявляют: нынешняя избирательная кампания не вызывает проблем

В этом году в Беларуси усовершенствован порядок опечатывания урн для голосования. В том числе, и в ходе досрочного.

Ежедневно в 19.00 часов ящики будут заклеиваться листом бумаги вместе с прорезью для бюллетеней. Подписи на нем поставят председатель комиссии и дежурный член комиссии. В 10 часов утра они же удалят этот листок. Для основного голосования ЦИК рекомендует производить опечатывание в присутствии двух третей членов комиссии. Кроме того, данный процесс будет открыт для прессы и наблюдателей.

В то же время Лидия Ермошина заявила о невозможности расширения состава избирательных комиссий за счет дополнительного представительства политических партий. "Формирование участковых избирательных комиссий фактически закончилось 13 августа", – подчеркнула председатель Центризбиркома. И добавила, что согласно законодательству состав окружных и участковых избирательных комиссий может корректироваться только в одном случае – в случае выбывания кого-то из членов. В таком случае им надо будет найти замену.

