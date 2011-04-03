В числе потенциальных кандидатов на пост президента Казахстана были и политики, и экстрасенсы, и безработные

Вся президентская кампания в Казахстане проходила тихо и спокойно, без массовых митингов и громких выступлений. Тем временем эмоционально проходила кампания «за» референдум. В конце 2010 на востоке страны прошел форум, делегаты которого решили продлить президентские полномочия Назарбаева сразу на 10 лет. Без выборов.

В поддержку своей идеи инициативная группа собрала 5 миллионов подписей. «За» референдум проголосовали и обе палаты парламента. Против выступили в основном молодежные движения.

Галым Агелеов, правозащитник:

Референдум антиконституционен, не демократичен, потому что он отменяет политическую конкуренцию в стране.

Вместо референдума Нурсултан Назарбаев решил провести досрочные президентские выборы, почти на два года сокращая срок своих нынешних полномочий.

Досым Сатпаев, политолог:

С точки зрения организационного момента, нет смысла тянуть резину. Даже досрочные выборы вызовут меньше критики у международного сообщества. И США и ЕС и ОБСЕ поддержали решение президента о досрочных выборах, не посчитав это нарушением Конституции.

Оппозиционная партия ОСДП «Азат» отказалась от участия, другие противники действующей власти - блок «Народовластие» - и вовсе объявили бойкот предстоящему голосованию. Оппозиции нечего противопоставить программе развития страны, которую предложил Назарбаев. Кроме видеороликов, призывающих игнорировать выборы.

Владимир Козлов, лидер незарегистрированной оппозиционной партии «Алга!»:

Важно сейчас убедить людей проявить свой протест, не придя на избирательные участки. Пусть Назарбаев получит свои 130%, но из той части населения, которая придет за него голосовать.

В Казахстане по закону, сколько бы не пришло на участки, выборы все равно будут признаны состоявшимися. Нет порога явки. Но действующей власти важно показать, что ее поддерживает большая часть населения страны. Назарбаев – не просто президент, он – лидер нации. Этим титулом с практически безграничными возможностями наградили его депутаты еще весной прошлого года.

Досым Сатпаев, политолог:

Для легитимности выборов нужна чтобы была хотя бы формально конкуренция.

В Центризбирком было подано рекордное число заявлений. Среди потенциальных кандидатов - и политики, и экстрасенсы, и безработные, и охранники, и пенсионеры, и эпатажные общественные деятели.

Изначально на президентское кресло претендовало 22 человека. Половина отсеялась еще при первом испытании. Экзамен по казахскому языку обязан сдавать каждый кандидат.

Кому-то не удалось набрать необходимое количество подписей, у кого-то просто нет денег, чтобы заплатить избирательный взнос. До старта предвыборной гонки добрались четверо. И только один из них новичок - коммунист Жамбыл Ахметбеков.

Денег на активную агиткампанию у его партии нет. Поэтому кандидат, по данным соцопроса, практически не знаком электорату. Несмотря на то, он участвовал и в прошлых президентских выборах в 2005 году. Тогда ему не удалось набрать и одного процента голосов. Скромны политические амбиции и в этот раз.

Кандидат на пост президента Казахстана Гани Касымов опытный политик, баллотировался в президенты в 1999 году. Его называют народным генералом и дамским угодником. Он обещает треть парламентских мандатов отдать женщинам. А свою предвыборную кампанию начал с громкого заявления выпустить из тюрем порядка 30 тысяч человек.

Нурсултан Назарбаев - единственный, кто не призывает голосовать за себя. Он официально отказался от этого.

Агитация пропрезидентской партии «Нур Отан» не смолкала весь месяц. Голосовать за лидера нации призывали бизнесмены, известные артисты и депутаты.

По мнению журналиста российских «Новых известий» Алексея Андреева, нынешним выборам в Казахстане не достает остроты. Наблюдатели от ОБСЕ традиционно обрушились с критикой на все происходящее. У миссии от СНГ – позиция противоположная.

Евгений Слобода, наблюдатель от миссии СНГ:

Мы считаем, что кампания проходит спокойно. И это тоже плюс.

В этот раз Казахстан отказался от использования электронной системы голосования. Будут только бумажные бюллетени, в которых, по настоянию ОБСЕ, вычеркнута графа «против всех».

Наблюдать за ходом голосования и подсчетом голосов будет более тысячи международных и отечественных наблюдателей. А 4 апреля пропрезидентская «Нур Отан» уже готовится провести форум. Форум победителя.