В Центризбирком поступило еще четыре заявки на регистрацию инициативных групп потенциальных кандидатов в Президенты

Сколько будет всего — станет известно 24 сентября. Это последний срок для подачи заявлений. Пока же зарегистрирована одна инициативная группа. Сколько из них перейдут в следующий этап, ЦИК объявит уже на следующей неделе. А вот в Исполкоме Содружества уже точно определились с главой миссии наблюдателей от СНГ на выборах в Беларуси. Её возглавит председатель организации Сергей Лебедев.

В повестке исполкома СНГ значилось несколько тем. Журналистов интересовал последний вопрос в списке: кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах в Беларуси. Но интриги не случилось. Уже к полудню полномочные представители стран содружества единогласно утвердили кандидатуру исполнительного секретаря организации Сергея Лебедева. Самого Лебедева нет в Минске. Но уже в начале октября глава исполкома содружества приедет из Москвы, чтобы открыть миссию. А это значит — дать старт долгосрочному наблюдению.

Владимир Гаркун, первый заместитель председателя исполнительного комитета — исполнительного секретаря СНГ:

Мы отправили приглашения наблюдателям. Сейчас все зависит от стран, кто сколько предложит. Беларусь, как известно, никаких порогов ограничения по численности не ставит. Поэтому, сколько предложат страны-наблюдатели – это дело стран. Наше дело – организовать работу.

В первую очередь мониторить будут выдвижение кандидатов и агитацию. А накануне выборов в исполкоме прогнозируют прибытие большого количества наблюдателей. Но до момента, пока избирательная кампания войдет «в зенит», еще много важных моментов.

Начальный этап политической компании — подача заявок на регистрацию инициативных групп потенциальных кандидатов — стартовал как-то очень спокойно. В Центризбиркоме и не ждали особой активности. Здесь говорят что, по традиции, «наплыв» происходит в последние два дня. Это значит сегодня и завтра.

Первую инициативную группу 60-летнего Олега Терещенко ЦИК зарегистрировал в понедельник. Главное, смотрят в Центральной комиссии, чтобы в списке люди были по доброй воле и с избирательным правом.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Сегодня известный литератор Владимир Некляев представил документы на регистрацию инициативной группы. Есть и такие, которых в Беларуси, наверное, знают немногие — предприниматель из Витебска и санитарка из Гомельской области. Основная масса претендентов ожидается в последний день — завтра.

Уже к вечеру стало известно, что заявка поступила от экономиста Ярослава Романчука. Решения о регистрации его группы, а также инициативных групп предпринимателя Владимира Провальского, литератора Владимира Некляева, санитарки Натальи Стариковой и других возможных Центризбирком может принять уже в понедельник.

Итог на сегодня — пять человек заявили о том, что претендуют на высший пост в стране. Следующий этап — сбор подписей за потенциальных кандидатов — начнется 30 сентября. Для всех инициативных групп одновременно.

Наталья Бреус. Андрей Дук, телекомпания СТВ