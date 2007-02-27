Прямой эфир

В центра внимания Союзных парламентариев военное сотрудничество

27 февраля 2007 10:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Заседание постоянно действующего семинара при Парламентском собрании Союза Беларуси и России откроется 27 февраля в Пскове.Союзные парламентарии обсудят военное и военно-техническое сотрудничество Беларуси и России. Планируется дать оценку геостратегической ситуации в евразийском регионе и военно-политической обстановке на западном направлении. Кроме того, будут рассмотрены социальные аспекты военного строительства, а также унификация законодательства в сфере военной безопасности Союзного государства.

Другие новости рубрики

Все новости
26 февраля 2007 14:48

Официальный Белград оправдали

26 февраля 2007 12:09

Президент Ирака экстренно госпитализирован в больницу Иордании

26 февраля 2007 10:08

В Лондоне пройдут консультации по ядерной проблеме Ирана