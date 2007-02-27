В центра внимания Союзных парламентариев военное сотрудничество

Заседание постоянно действующего семинара при Парламентском собрании Союза Беларуси и России откроется 27 февраля в Пскове.Союзные парламентарии обсудят военное и военно-техническое сотрудничество Беларуси и России. Планируется дать оценку геостратегической ситуации в евразийском регионе и военно-политической обстановке на западном направлении. Кроме того, будут рассмотрены социальные аспекты военного строительства, а также унификация законодательства в сфере военной безопасности Союзного государства.