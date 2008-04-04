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В Бухаресте завершается трехдневный саммит НАТО

04 апреля 2008 10:49
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Сегодня его участники обсудят вопросы относительно развертывания системы ПРО в Европе и ситуацию в Косово. В частности, свою позицию по ключевым темам выскажет президент России Владимир Путин. Накануне он прибыл в румынскую столицу и уже провел краткие беседы с главами государств и правительств стран альянса. Достигнуты и первые договоренности. В частности, о наземном транзите невоенных грузов через территорию России в Афганистан.

Будут также подняты вопросы о взаимодействии в рамках Совета Россия-НАТО, об обычных вооруженных силах в Европе, операции в Афганистане и сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Напомним, главный итог вчерашнего дня - присоединение к альянсу Албании и Хорватии и отказ во вступлении Македонии, Украине и Грузии.

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