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В Бухаресте - решающий день саммита НАТО

03 апреля 2008 10:49
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Наиболее горячие дебаты развернулись из-за Украины и Грузии.

Эти две страны претендуют на присоединение к плану действий по членству в альянсе. Однако, несмотря на поддержку США, НАТО решила им отказать. Впервые за всю историю альянса европейские партнеры не пошли навстречу Соединенным Штатам. При решении вопроса по Украине саммит принял во внимание то, что большинство населения страны не поддерживает вступление в альянс.

Окончательное решение по данному вопросу будет оглашено сегодня на заседании совета НАТО на высшем уровне.

Зеленый свет на вступление в альянс получили только Албания и Хорватия. Македония сможет попасть в состав только после разрешения спора с Грецией о своем названии.

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