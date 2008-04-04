В Бухаресте прошла итоговая пресс-конференция по результатам заседания Совета Россия-НАТО

Она началась сразу после заседание Совета, в котором принял участие президент России Владимир Путин. В своем выступлении он призвал Североатлантический альянс соблюдать меры военной сдержанности, принимая решения о расширении НАТО. При этом Владимир Путин подчеркнул, что при дальнейшем приближении альянса к российским границам страна ответит "необходимыми мерами". Нынешний саммит НАТО - последний международный форум, в котором Путин принимает участие в качестве президента. И поэтому в своем выступлении он расставил все важные акценты по вопросам повестки дня саммита.



"Продолжающееся расширение НАТО, создание военной инфраструктуры на территории новых членов, кризис вокруг ДОВСЕ, Косово, планы размещения в Европе элементов стратегической противоракетной обороны Соединенных Штатов Америки. Все это не работает на укрепление предсказуемости и доверия в нашем сотрудничестве. Появление на наших границах мощного военного блока будет воспринято в России как прямая угроза безопасности Беларуси", - заявил Владимир Путин.