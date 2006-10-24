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В Будапеште вновь разгоняли манифестантов

24 октября 2006 07:16
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Минувшей ночью в центре Будапешта ожесточенные столкновения между силами правопорядка и участниками антиправительственного митинга не прекращались. Митингующие выступали против правительства, которое призналось во лжи.  Венгерская полиция применила резиновые пули против ультраправых. Ранее сообщалось, что для разгона   демонстрантов полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ и водометы. Также сообщается о стычках полиции и манифестантов у Западного вокзала венгерской столицы.
Протестующие  угнали советский танк Т-34 и попытались прорвать полицейское оцепление.   Лишь к 4 утра 24 октября более полутысячи правоохранителей смогли вытеснить демонстрантов. При этом полицейские использовали бульдозеры, водометы  и слезоточивый газ.   Перед отступлением участники манифестации подожгли построенные на мосту баррикады и направились в другие районы города. Число раненых  уже превысило 70 человек.

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