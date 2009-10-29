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В Брюсселе открывается двухдневный саммит Евросоюза

29 октября 2009 09:08
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В бельгийскую столицу съезжаются главы государств и правительств 27 стран ЕС.Одна из главных задач форума – разблокирование Лиссабонского договора о реформе руководящей структуры ЕС. Вступление документа в силу задерживает Чехия. Эта единственная страна, не ратифицировавшая его. Сегодня участникам саммита предстоит найти компромисс с президентом Чехии Вацлавом Клаусом. Также на встрече обсудят кандидатуры на пост первого президента ЕС. Эта должность предусмотрена Лиссабонским договором.

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