В Брюсселе открывается двухдневный саммит Евросоюза

В бельгийскую столицу съезжаются главы государств и правительств 27 стран ЕС.Одна из главных задач форума – разблокирование Лиссабонского договора о реформе руководящей структуры ЕС. Вступление документа в силу задерживает Чехия. Эта единственная страна, не ратифицировавшая его. Сегодня участникам саммита предстоит найти компромисс с президентом Чехии Вацлавом Клаусом. Также на встрече обсудят кандидатуры на пост первого президента ЕС. Эта должность предусмотрена Лиссабонским договором.