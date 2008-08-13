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В Брюсселе открылось экстренное заседание Совета ЕС по ситуации в Южной Осетиизаседании Совета ЕС

13 августа 2008 13:50
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Заседание проходит на уровне министров иностранных дел. Франция представит информацию по итогам своего визита в Москву и Тбилиси, и план урегулирования, разработанный Дмитрием Медведевым и Николя Саркози. Ожидается, что самая острая полемика развернется вокруг вопроса о территориальной целостности Грузии. По мнению наблюдателей, большинство государств Западной Европы нацелены на поиск приемлемых решений для всех сторон конфликта.

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