В Брюсселе открылось экстренное заседание Совета ЕС по ситуации в Южной Осетиизаседании Совета ЕС

Заседание проходит на уровне министров иностранных дел. Франция представит информацию по итогам своего визита в Москву и Тбилиси, и план урегулирования, разработанный Дмитрием Медведевым и Николя Саркози. Ожидается, что самая острая полемика развернется вокруг вопроса о территориальной целостности Грузии. По мнению наблюдателей, большинство государств Западной Европы нацелены на поиск приемлемых решений для всех сторон конфликта.