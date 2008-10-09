В Брюсселе Европарламент сегодня принял резолюцию по Беларуси

За документ проголосовало большинство европарламентариев: 597 из 650-ти.

Несмотря на довольно критическую тональность резолюции, по сравнению с предыдущими аналогичными документами большинство формулировок смягчены. Судя по всему это – результат последних выборов в Беларуси, за которыми, напомню, следило беспрецедентное количество международных наблюдателей, в том числе – европейских структур.

В резолюции отмечена необходимость совершенствования белорусского законодательства, в том числе – избирательного. Однако отмечен и прогресс по сравнению с предыдущими выборами. Как итог: Европарламент в документе призвал европейские структуры продолжить диалог с Беларусью, пересмотреть ограничительные меры в отношении ряда белорусских чиновников. Европейские парламентарии также рекомендовали снизить для граждан Беларуси стоимость шенгенских виз и значительно облегчить процедуру их получения.

