В Бресте открылись учебные курсы МАГАТЭ

Здесь на международном региональном уровне обсудят вопросы борьбы с незаконным оборотом ядерных и радиоактивных материалов. Специалисты семи сопредельных государств намерены поделиться накопленным опытом и выработать единый подход к организации радиационного контроля. На протяжении четырех дней специалисты сопредельных государств: Беларуси, России, Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы поделятся накопленным опытом, ознакомятся с новыми образцами отечественных приборов радиационного контроля. Проведут совместные учения на белорусско-польском и белорусско-украинских участках границы. А главное, обсудят вопросы дальнейшего совершенствования единой системы радиационного контроля.