В Борисове начинается оперативный сбор командного состава Вооруженных Сил Беларуси

Руководить им будет глава военного ведомства страны генерал-полковник Леонид Мальцев.

Участники подведут итоги подготовки Вооруженных Сил в 2006 году и определят задачи на год будущий. Планируется так же рассмотреть ряд актуальных вопросов, связанных с реализацией задач армии в обеспечении военной безопасности республики в современных условиях.

И сегодня белорусские военные обсудят перспективы сотрудничества с православным духовенством. Напомним, что Министерство обороны и белорусская православная церковь уже подписали план взаимодействия на 2007 год. Священнослужители по традиции будут принимать участие в ритуалах принятия Военной присяги, а также в торжественных мероприятиях, посвященных годовым праздникам воинских частей. К концу будущего года предполагается завершить разработку проекта Устава о войсковом храме и принять необходимые нормативные правовые акты. Встречи православного духовенства и Вооруженных Сил будут проходить каждый месяц.