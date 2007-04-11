В борьбе с работорговлей нужна сноровка

В Беларуси созданы необходимые условия для подготовки специалистов в сфере противодействия торговле людьми. Об этом заявил глава представительства Международной организации по миграции в нашей стране Деян Кесерович. Сегодня он принял участие в презентации международного учебного центра по подготовке кадров в сфере противодействия торговле людьми, которое состоялось в Академии МВД. Деян Кесерович подчеркнул, что правительство Беларуси демонстрирует твердую политическую волю в борьбе с этим видом преступлений. По его мнению, в противодействии этому злу необходимо тесное сотрудничество государств.

В сегодняшней презентации центра приняли участие представители руководства МВД Беларуси, а также участники международной профильной конференции, которая проходит в эти дни в белорусской столице. Они познакомились с учебно-материальной базой центра, а также научным потенциалом милицейского вуза.

Открытие учебного центра состоится в июле текущего года. В перспективе здесь пройдут обучение как сотрудники белорусских и зарубежных правоохранительных органов, так и представители международных организаций. Заявку на подготовку кадров уже падала Россия.