Прямой эфир

В борьбе с хищениями культурных ценностей и обеспечении их возврата необходима согласованность

06 декабря 2006 12:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
6 декабря в Минске эксперты СНГ рассматривают проект Соглашения о сотрудничестве стран Содружества в борьбе с хищениями культурных ценностей и обеспечении их возврата. Документ предусматривает согласованность мер для выполнения международных договоров в этой области. Кроме того, он предполагает контроль за деятельностью юридических и физических лиц, которые могут быть причастны к хищениям ценностей, а также принятие эффективных мер к обеспечению розыска и возврата похищенных ценностей. Инициатором проекта выступила Республика Армения.

Другие новости рубрики

Все новости
06 декабря 2006 09:29

У Пентагона будет новый руководитель

05 декабря 2006 15:32

Подсчитывается точное число кандидатов в депутаты мастных Советов

05 декабря 2006 15:31

Беларусь глазами российских журналистов