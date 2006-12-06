В борьбе с хищениями культурных ценностей и обеспечении их возврата необходима согласованность

6 декабря в Минске эксперты СНГ рассматривают проект Соглашения о сотрудничестве стран Содружества в борьбе с хищениями культурных ценностей и обеспечении их возврата. Документ предусматривает согласованность мер для выполнения международных договоров в этой области. Кроме того, он предполагает контроль за деятельностью юридических и физических лиц, которые могут быть причастны к хищениям ценностей, а также принятие эффективных мер к обеспечению розыска и возврата похищенных ценностей. Инициатором проекта выступила Республика Армения.