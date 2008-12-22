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В Боливии раскрыт политический заговор

22 декабря 2008 08:48
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Его целью являлось убийство президента страны Эво Моралеса. Об этом заявил президент Венесуэлы и близкий друг боливийского лидера Уго Чавес. По словам Чавеса, о готовившемся покушении Моралес лично проинформировал его по телефону. Подробности инцидента пока не разглашаются. Это уже не первый заговор против президента Боливии, который удалось раскрыть. Так, в сентябре нынешнего года Моралес выслал из страны американского посла, обвинив его в соучастии в подготовке государственного переворота.

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