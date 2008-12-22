В Боливии раскрыт политический заговор

Его целью являлось убийство президента страны Эво Моралеса. Об этом заявил президент Венесуэлы и близкий друг боливийского лидера Уго Чавес. По словам Чавеса, о готовившемся покушении Моралес лично проинформировал его по телефону. Подробности инцидента пока не разглашаются. Это уже не первый заговор против президента Боливии, который удалось раскрыть. Так, в сентябре нынешнего года Моралес выслал из страны американского посла, обвинив его в соучастии в подготовке государственного переворота.