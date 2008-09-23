В ближайшее время отделение посольства Беларуси будет открыто в Ростове-на-Дону

Функции отделения посольства определены как консульские, гуманитарные и торгово-экономические. Подписание протокола состоялось в ходе поездки белорусской делегации в Ростовскую область. Здесь сосредоточена основная часть промышленности севера Южного федерального округа и подписание этого договора крайне важно для Беларуси. Кроме того, по последним данным переписи населения, в Ростовской области проживают 27 тысяч этнических белорусов