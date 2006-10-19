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В Бишкеке состоялось заседание Совета командующих Погранвойсками СНГ

19 октября 2006 06:41
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Участие в заседании, которое пройдет 19 октября, примет белорусская делегация во главе с председателем Госкомитета пограничных войск генерал-лейтенантом Александром Павловским. Планируется, что главы пограничных ведомств подведут итоги работы за нынешний год и утвердят План работы Совета командующих, и координационной службы на 2007-й. Также участники заседания обменяются мнениями и информацией по противодействию терроризму, экстремизму и иной противоправной деятельности на внешней границе СНГ.

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