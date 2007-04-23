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В БГУ прозвучала лекция на испанском

23 апреля 2007 10:43
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Продолжается визит в Беларусь правительственной делегации Боливарианской Республики Венесуэла.И сегодня же глава делегации - заместитель министра иностранных дел Родриго Чавес посетил главный вуз страны. В Белгосуниверситете дипломат выступил с речью перед студентами и профессорско-преподавательским составом факультета международных отношений. Лекция прозвучала на родном языке Чавеса - испанском, без переводчика. Однако это не стало препятствием для взаимопонимания.
Напомним, что визит венесуэльской делегации продлится до 27 апреля, и в ходе его стороны проведут переговоры по вопросам реализации совместных проектов сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической, а также инвестиционно-банковской, правоохранительной, образовательной и культурной сферах.

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