В белорусском правительстве прошла встреча с губернатором Нижегородской области

Как ни с каким другим регионом России, с Нижегородской областью Беларусь имеет сбалансированную торговлю, – отметили в парламентарии.

В товарообороте за прошлый год, который превысил 600 миллионов долларов, экспорт и импорт был в равных долях. И та база, созданная предприятиями ранее, позволит преодолеть возникшие трудности. Кроме того, есть проекты, которые белорусская сторона хотела бы реализовать в Нижегородской области. Российские партнеры заинтересованы в поставках городского пассажирского транспорта, подвижного состава, дорожной и коммунальной техники. Перспективно и сотрудничество в агропромышленном комплексе и науке.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь: «Мы договорились о том, что те наработанные кооперационные связи, мы будем всё делать, для того чтобы они сохранялись. Главное сегодня не упустить наши рынки. Главное иметь равный доступ российских производителей на белорусские рынки и белорусских производителей на российский».

Валерий Шанцев, губернатор Нижегородской области Российской Федерации: «Рынок Нижегородской области всегда открыт для хорошей, качественной, современной продукции. И наши показатели именно свидетельствуют об этом. Потому что из тех 652-х миллионов долларов нашего товарооборота наш экспорт составляет 290 миллионов, а чуть больше составляет импорт в Нижегородскую область».