В Бельгии штрафуют тех, кто не проголосовал

В Бельгии подводят итоги досрочных парламентских выборов.

По предварительным данным, в нидерландоязычной Фландрии лидирует «Новый фламандский альянс» во главе с Бартом де Вейвером. Во франкоязычной Валлонии побеждает Социалистическая партия во главе с Элио ди Рупо. А в двуязычном Брюсселе - партия «Реформаторское движение». Теперь победившим партиям предстоит сформировать коалицию в парламенте и определить новое правительство. В выборах участвовали почти 8 миллионов человек.

Голосовать граждане Бельгии должны обязательно. По законодательству штрафуют отказавшихся без уважительной причины.