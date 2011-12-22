В Бельгии бастующие пожарные в знак несогласия с действиями властей залили пеной здание министерства

Новости Бельгии. Массовая забастовка работников госсектора парализовала практически всю Бельгию. Застыл общественный транспорт, не работают многочисленные административные службы, закрыты школы, больницы, прекратилось телевизионное вещание.

Представители профсоюзов установили пропускные пункты на двух основных въездах в столицу Брюссель. Они не пропускают никакие виды общественного транспорта, что создало многочисленные заторы на дорогах.

Бастуют и пожарные. В знак несогласия с действиями властей они залили пеной здание министерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что забастовка продлится до позднего вечера. Участники акции протеста выступают против проекта реформы пенсионной системы, который вынесен на голосование национального парламента. Бельгийские власти предлагают, в частности, повысить возраст выхода на пенсию, а также отказаться от некоторых льгот ради сокращения госдолга.