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В Беларуси завершилось образование участков для голосования на выборах

26 июля 2008 13:40
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Их создают районные, городские исполнительные комитеты, местные администрации по согласованию с соответствующими окружными избирательными комиссиями. Учитывая миграцию населения, в ходе различных избирательных кампаний количество участков может меняться. На нынешних парламентских выборах их будет более 6,5 тысяч. Они могут объединять от 20 до 3000 избирателей.

Для белорусских граждан, которые во время парламентских выборов будут находиться за рубежом, будет сформировано более 40 избирательных участков.

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