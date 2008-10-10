В Беларуси завершились выборы членов Совета Республики

Сегодня будущих сенаторов определили в Могилевской области. Напомним, в верхней палате белорусского парламента — 64 депутата, 8 из которых назначает Президент. Остальных избирают от семи регионов депутаты местных Советов базового уровня на заседаниях тайным голосованием. Итоги выборов в Центризбиркоме подведут не позднее 14 октября. И уже 31 октября откроется первая сессия Совета Республики.



Совместное же заседание Совета Республики и Палаты Представителей Национального собрания с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко планируется на 23 октября. Это будет последнее заседание обеих палат белорусского парламента третьего созыва. Об этом сообщил сегодня на парламентской сессии председатель Палаты представителей Вадим Попов.