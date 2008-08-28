В Беларуси завершилась регистрация кандидатов в депутаты Палаты представителей

Уже завтра утром Центризбирком страны подведёт итоги и станет известно, кто же конкретно будет бороться за депутатские мандаты. В течение двух дней претендентам выдадут соответствующие удостоверения. И следующий период – агитация. В ходе этой кампании государство бесплатно предоставляет возможность каждому кандидату в депутаты выступить в теле- и радиоэфире и напечатать свою предвыборную программу в государственной газете. Кандидаты также получают из бюджета средства на изготовление предвыборных листовок. Кроме того, им на бесплатной основе предоставляют помещения для встреч с избирателями, о которых оповещать граждан должны окружные избиркомы.