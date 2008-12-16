В Беларуси завершена газификация всех районных центров

Самый экономный вид топлива — прироодный газ пришёл в город Березино Минской области. Президент Александр Лукашенко приехал, чтобы лично поздравить местных жителей. Этот населённый пункт стал последним, 118-ым, районным центром Беларуси, куда пришло голубое топливо. Глава государства зажёг факел, символизирующий приход газа в Березино и пообщался с местными жителями и руководством района. От чиновников Александр Лукашенко потребовал наиболее эффективно задействовать потенциал газификации.



Состоялась сегодняшняя церемония на 5 месяцев раньше, чем планировали, а ведь подводить газопровод к Березино приходилось в сложных условиях. Где-то на пути встречались лесные массивы и болота. При этом параллельно строились 33 перехода через автомобильные дороги и водные преграды. Потраченные усилия, безусловно себя оправдают: вместо сжиженного природный газ появится в 2 тысячах квартир в Березино, ещё на очереди газификация 2 тысяч частных жилых домов.



Торжественная церемония пуска газа собрала на главной площади Березино огромное количество местных жителей. Вместе с ними Президент вспоминал, как и в каких условиях проходила газификация Беларуси. История белорусского голубого топлива уходит в 60-ые годы, уже прошлого столетия. Природный газ вначале появился в столице – в 1960 году. Затем через год эстафету подхватили все областные центры. В итоге сегодня протяжённость сетей природного газа в республике составляет более 36 тысяч километров.



История победного шествия голубого топлива временно приостановилось после развала советского союза. Чуть ли не с пустого места пришлось заниматься газификацией в 90-ые годы. Президент тогда лично инициировал газификацию полесья и старался по возможности посещать церемонию пуска в населённых пунктах.



В сегодняшней не простой ситуации, когда мир потрясают финансовые проблемы, Беларусь демонстрирует реальные экономические шаги. В разговоре с жителями города Березино Президент коснулся этой темы.



Природный газ – самый экономный вид топлива и в конце финансового года его стоимость всегда предмет переговоров стран-поставщиков и стран-потребителей. Сегодня о цене вопроса говорил первый заместитель премьер-министра Владимир Семашко.



Торжественная церемония пуска газа в Березино затем продолжилась неформальным общением Главы государства и жителей райцентра. Президент говорил о недопустимости бесхозяйственности и необходимости рационального использования энергоресурсов. Рачительность и бережливость становится основой экономической политики в Беларуси.



Отдельно обратился Александр Лукашенко к местным чиновникам: газопровод к Березино подвели, теперь задача доставить газ в каждый дом и на каждое предприятия.