В Беларуси завершается выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва

По последним данным в избирательные комиссии поступило 340 комплектов документов от потенциальных участников парламентской кампании. Их выдвигают политические партии, трудовые коллективы. Почти треть потенциальных кандидатов в депутаты собирали подписи в свою поддержку. Их регистрация пройдет в ближайшие 10 дней. Основной день голосования на выборах в Палату представителей – 17 ноября.