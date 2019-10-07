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В Беларуси завершается выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва

07 октября 2019 08:20
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Новости Беларуси. Выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва завершается 7 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси завершается выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва -1

По последним данным в избирательные комиссии поступило 340 комплектов документов от потенциальных участников парламентской кампании. Их выдвигают политические партии, трудовые коллективы. Почти треть потенциальных кандидатов в депутаты собирали подписи в свою поддержку. Их регистрация пройдет в ближайшие 10 дней. Основной день голосования на выборах в Палату представителей – 17 ноября.

В Беларуси завершается выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва -4

# Выборы-2019 # Фотофакт

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