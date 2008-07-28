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В Беларуси закончилось образование участков для голосования на парламентских выборах

28 июля 2008 11:06
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Их более 6,5 тысяч. Требования к избирательным участкам заложены в законодательстве нашей страны. Так, самый  маленький может составлять 20 человек, а самый большой – три тысячи. По сравнению с парламентскими выборами 2004 года, незначительно изменились границы участков. На это повлияла демография последних лет, а также  рост некоторых населённых пунктов. В целом же процесс голосования для избирателей останется прежним.
 
Николай Лозовик, секретарь  Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов, отмечает:
- Есть некоторые количественные отличия. Но в целом, принцип образования участков остался тот же. Небольшие изменения произошли из-за административно-территориального деления, демографии. Тем не менее, для  большинства граждан те участки, где они голосовали несколько лет назад, будут местом и на этих выборах.

Следующим этапом работы Центризбиркома станет формирование участковых избирательных комиссий, которые будут непосредственнно работать с населением. Они должны будут выверить списки избирателей, организовать процесс голосования на местах, а также подсчитать голоса по итогам выборов.

Состав комиссий формируется из представителей политических партий, общественных объединений, трудовых коллективов, а также простых граждан. Образование комиссий завершится 13-го августа. А сами заявки от претендентов в их состав принимаются до 10 числа.

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