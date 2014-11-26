Новости Беларуси. В Беларуси утверждено положение о демаркации границы с Украиной. Это предусмотрено постановлением Совета министров. Таким образом, наша страна завершила внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу соглашения, которое было подписано в Чернигове в июле 2014 года.

Напомним, украинская сторона утвердила аналогичный документ в середине ноября. К слову, общая протяженность государственной границы между странами превышает тысячу километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.