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В Беларуси утверждено положение о демаркации границы с Украиной

26 ноября 2014 11:16
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Новости Беларуси. В Беларуси утверждено положение о демаркации границы с Украиной. Это предусмотрено постановлением Совета министров. Таким образом, наша страна завершила внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу соглашения,  которое было подписано в Чернигове в июле 2014 года.

Напомним, украинская сторона утвердила аналогичный документ в середине ноября. К слову, общая протяженность государственной границы между странами превышает тысячу километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

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