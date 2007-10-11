В Беларуси упрощается система госрегистрации недвижимости

Палата представителей сегодня в первом чтении приняла дополнения и изменения в закон о госрегистрации недвижимого имущества.

Новый законопроект призван заполнить пробелы в этом вопросе. В частности, трудности возникают при регистрации недвижимости, находящейся в общей долевой собственности. Отныне гражданин сможет зарегистрировать только свою долю в квартире. Также сегодня сообщили, что приватизация служебного жилья в нашей стране завершиться до конца этого года.

Сегодня депутатский корпус большинством голосов поддержал кандидатуру депутата Валентина Симирского, выдвинутого на должность председателя Постоянной комиссии по международным делам и связям с СНГ. Напомним, что ранее этот пост занимал нынешний спикер палаты представителей Вадим Попов. Предыдущий спикер Владимир Коноплев отныне будет работать в Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту.

